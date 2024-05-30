Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivalinde Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Erkekler Köyü" adlı tiyatro gösterisini sergiledi.

Öğrencilerin performansları izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Festivale katılan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Korkmazyürek ise yapmış olduğu konuşmada, “Yozgat Valiliğimizin himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesiyle yürütülen Tiyatro Festivali kapsamında gerçekleştireceğimiz Tiyatro gösterimizi sunacağız. Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. Biz insanlığın gerçek kültürünün, sanat sınırından başladığına inanıyoruz. Gerçek medeniyet, edebiyat ve sanattan doğar. Tarih, tiyatrosuz yükselmiş bir millet gösteremez. Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır. Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır. Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır. Kişiyi tek boyutlu bir düşünceden kurtararak kendini tanıma, yaşamını yönlendirme, özeleştiri yapma ve iyi vakit geçirme gibi işlevleri olan tiyatroların gelişmesi için toplumun da tiyatroya ilgi göstermesi gerekir. Çünkü sanat, toplumun ruhunu yansıtan önemli bir araçtır. Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır. Bu nedenle özellikle gençlerimize, öğrencilerimize tiyatroyu tanıtacak ve sevdirecek faaliyetlere ağırlık vermek gerekmektedir. Bu çalışmalar neticesinde milli değerlerimizi ön planda tutan eserler ile toplumun geleneklerinin ve adetlerinin yaşatılmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin iyiye, güzele ve doğruya yöneltilmesine de katkı sağlayacaktır. Yavrularımızın okulu bitirdiklerinde okulla ilgili hafızalarında kalacak olan şey bu sahnelerdeki performansları olacaktır. Bir de hayatlarına olumlu ya da olumsuz dokunan öğretmenlerini ve olayları hatırlayacaklardır. Programın hazırlığında ve sunumunda görev alan başta öğretmen ve öğrencilerim olmak üzere tüm ekibimize teşekkür ediyor” ifadelerini kullandı.