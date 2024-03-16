Seçim ve bayram öncesinde emekliler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Sadece emeklilerin faydalanabileceği bir çözümle, fatura ödeme stresi sona eriyor.

Emekli ve dar gelirli vatandaşlar için yaşanan zorluklara bir çare olarak, hükümetten sevindirici bir adım atıldı. Sadece emeklilerin kullanabileceği bir uygulama, büyük memnuniyetle karşılandı.

Bu yeni uygulama kapsamında, geçim sıkıntısı çeken ve maddi imkanları kısıtlı emeklilere yönelik olarak 'emekli kartı' adı altında bir destek sağlanacak. Bazı emekli vatandaşlar, bu kart aracılığıyla fatura ödemelerinde kolaylık sağlayabilecek ve gıda alışverişlerinde rahatlayabilecekler.

Emekli kartı uygulaması, belirli kriterlere uyan emeklilere verilecek bir yardım olacak ve kartlar içinde belirli bir miktar para bulunacak şekilde dağıtılacak. Kartların dağıtımıyla ilgili detaylar, Ramazan Bayramı öncesinde hükümet tarafından açıklanacak.

Bu adım sayesinde, emekli vatandaşların maddi yükleri hafifletilecek ve özellikle dar gelirli emeklilerin bayram öncesinde rahatlamaları sağlanacak. Ancak, hangi emeklilerin bu desteği alabileceği konusunda belirli kriterler bulunuyor.

Doğalgaz, elektrik ve gıda yardımı olarak sağlanacak emekli kartları, özellikle dar gelirli emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düşünülüyor. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler bu uygulamadan yararlanabilecekler.

Planlara göre, aylık geliri 10 bin lira ve altında olan ve başka bir geliri bulunmayan emekliler, emekli kartı alma hakkına sahip olacaklar. Bu uygulamanın detayları, Ramazan Bayramı öncesinde kamuoyuna duyurulacak.

Bununla birlikte, emekli kartı almak isteyen dar gelirli emekli vatandaşlardan başvuru yapmaları istenecek. Kartlara, doğalgaz, gıda ve elektrik giderlerinde kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirli miktarlarda para yüklenecek.

AK Parti yetkililerinin açıklamalarına göre, ilerleyen dönemlerde benzer desteklerin asgari ücretle geçinen aileler için de uygulanması planlanıyor.

Dar gelirli aileler için şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan bazı destekler mevcut. Bunlar arasında yıllık doğalgaz tüketimine göre 1.500 ila 3.500 lira arasında değişen destekler ile hanede bulunan kişi sayısına göre 130 ila 260 lira arasında elektrik desteği bulunuyor. Bu düzenli sosyal yardımlardan ihtiyaç sahipleri faydalanabiliyor.