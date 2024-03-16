Kredi ve kredi kartı düzenlemeleri yeniden şekillendiriliyor. Faizsiz kredi kampanyaları öne çıkıyor. İşte detaylar…

Kredi ve kredi kartlarına yönelik yapılan düzenlemeler, vatandaşlar tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı. Bankalarda sunulan faizsiz kredi kampanyaları dikkat çekiyor.

Son yapılan düzenlemelerle birlikte, kredi ve kredi kartlarıyla ilgili gelişmeler vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırmaya başladı. Bankaların sunmuş olduğu faizsiz kredi kampanyaları özellikle dikkat çekiyor.

Son alınan kararlar doğrultusunda, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans taksit sayılarında azaltma yapılırken, bankalardaki kredi faiz oranlarında artışlar gözlemleniyor. Ancak, halen düşük tutarlarla uygun borçlanma fırsatları sunulmaya devam ediliyor.

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar sonucunda, tüketici ve ticari kredi faiz oranları artarken, kredi kartlarıyla nakit çekme işlemlerinde taksit sayısı 12'den 3'e indirildi.

Bununla birlikte, bankalardaki faiz oranları artmasına rağmen, düşük miktarlardaki krediler için hala sıfır faizli kredi seçenekleri mevcut. Yeni müşterilere özel olarak, 5 banka faizsiz kredi kampanyaları sunuyor.

Faizsiz kredi kampanyaları şu şekilde:

ENPARA:

Yeni müşterilere özel olarak, 6 ay vadeli ve %0 faizli 10.000 TL kredi imkanı sunulmaktadır. Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL.

QNB FİNANSBANK:

Yeni müşterilere özel olarak %0 faizli kredi sunulmaktadır. Kredi tutarı 10.000 TL olup, 6 ay vadede aylık ödeme tutarı: 1.666,67 TL'dir.

İŞ BANKASI:

11.03.2024 – 31.03.2024 tarihleri arasında İş Bankası müşterilerine, 30.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunulmaktadır. Ancak, vade 3 aydan fazla olduğunda ve kredi tutarı 30.000 TL'nin üzerine çıktığında faiz uygulanmaktadır.

AKBANK:

22 Ocak 2024 – 15 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank müşterilerine, %0 faizle 6 ay vadeli 10.000 TL ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 6 ay vadeli taksitli avans imkanı sunulmaktadır.

DENİZBANK:

16.02.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında Denizbank müşterilerine, 6 ay vadeli ve 20.000 TL faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, 10.000 TL'ye kadar taksitli nakit kampanya da bulunmaktadır. 20.000 TL, 6 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi ise 3.333,33 TL'dir.