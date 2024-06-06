Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü Osman Cesur’un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri aileler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlikte bir açıklama yapan Okul Müdürü Osman Cesur, “Okul öncesi anne babadan ilk ayrılış, bağımsızlığa ilk adım atıştır. Böylesine özel bir ana şahitlik ettiğimiz için çok mutluyum. Bu süreçte çok emek gösteren kıymetli öğretmenlerimize, okul personelimize çok teşekkür ederim. Bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Bugün bazı öğretmencilerimiz kep atarak anaokulu yolculuğunu tamamlayıp seneye ilkokula başlayacaklar. İleride milleti için çalışan, üreten, ahlaklı insanlar olurlar inşallah. Çocuklarınızın daha nice başarılarını görmeniz dileğiyle” diye konuştu.

Yoğun katılım olan programda Okul müdürü Osman Cesur öğretmenlere plaket vererek teşekkür etti.

İlkokula geçecek olan çocuklar kep atarak mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Program sonrası babalara sürpriz yapan öğrenciler babalarına hediyeleri takdim etti.