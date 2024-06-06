Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Okul Müdürü Osman Cesur’un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik Büyük Ilgi Gördü3

Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri aileler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Etkinlik Büyük Ilgi Gördü

Etkinlikte bir açıklama yapan Okul Müdürü Osman Cesur, “Okul öncesi anne babadan ilk ayrılış,  bağımsızlığa ilk adım atıştır. Böylesine özel bir ana şahitlik ettiğimiz için çok mutluyum. Bu süreçte çok emek gösteren kıymetli öğretmenlerimize, okul personelimize çok teşekkür ederim. Bizim için çok başarılı bir yıl oldu. Bugün bazı öğretmencilerimiz kep atarak anaokulu yolculuğunu tamamlayıp seneye ilkokula başlayacaklar. İleride milleti için çalışan, üreten, ahlaklı insanlar olurlar inşallah. Çocuklarınızın daha nice başarılarını görmeniz dileğiyle” diye konuştu.

Etkinlik Büyük Ilgi Gördü1

Yoğun katılım olan programda Okul müdürü Osman Cesur öğretmenlere plaket vererek teşekkür etti.

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Etkinlik Büyük Ilgi Gördü2

İlkokula geçecek olan çocuklar kep atarak mutluluklarını aileleriyle paylaştı. Program sonrası babalara sürpriz yapan öğrenciler babalarına hediyeleri takdim etti.

Muhabir: Alpaslan Demir