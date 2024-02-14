Bedensel engelli Narin Işık, elleri ve kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırça ile yüzlerce yağlı boya tablo üretti.

Bu tabloları açtığı sergide satan Işık, elde ettiği geliri 6 Şubat Depremlerinden etkilenen depremzedelere bağışladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Işık, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, sergi gelirini depremzedelere aktarmak istediğini dile getiren Işık, bu amaçla elde ettiği parayı Vali Özkan'a teslim etti.

Vali Özkan, Işık'ın duyarlı davranışını övgüyle karşılayarak, "Bu tür özverili ve yardımsever davranışlar toplumumuz için son derece önemlidir. Narin Hanımı bu anlamlı katkısından dolayı kutluyorum” dedi.