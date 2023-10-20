Manevi Danışman Leyla Durmaz rehberliğinde “Kudüs Ruhu ve Mü’min Kardeşliği” dua programı düzenlendi.

Dua programı düzenlendi2

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından “Mescid- i Aksa’nın İslâm açısından önemi ve kardeşlik “konulu sohbet yapıldı. Gençlerin okuduğu şiir ve ilahilerin ardından yapılan dua ve tekbirlerle manevi bir ortam oluştu.

Dua programı düzenlendi1

13 milyon kişi seyahate çıktı! En fazla arkadaş ve akrabada kalındı 13 milyon kişi seyahate çıktı! En fazla arkadaş ve akrabada kalındı

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında hizmet veren Manevi Danışmanların yaptığı bu türden programlar, gençlerin manevi dünyalarına ulaşmada ve onlara rehberlik etmede önemli bir adım oluşturuyor. (İlknur Erkol)