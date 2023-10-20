Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manevi Danışman Leyla Durmaz rehberliğinde “Kudüs Ruhu ve Mü’min Kardeşliği” dua programı düzenlendi.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından “Mescid- i Aksa’nın İslâm açısından önemi ve kardeşlik “konulu sohbet yapıldı. Gençlerin okuduğu şiir ve ilahilerin ardından yapılan dua ve tekbirlerle manevi bir ortam oluştu.

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında hizmet veren Manevi Danışmanların yaptığı bu türden programlar, gençlerin manevi dünyalarına ulaşmada ve onlara rehberlik etmede önemli bir adım oluşturuyor. (İlknur Erkol)