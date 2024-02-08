Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından zincir market şubelerinde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

Ekipler marketlerde denetim yaptı3

Bölge Müdürü Sorgun'da incelemelerde bulundu Bölge Müdürü Sorgun'da incelemelerde bulundu

Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Ekipler marketlerde denetim yaptı

Ekipler tarafından gramaj kontrolü, Raf ve kasa fiyatları uygunluk, Fahiş fiyat, Stokçuluk, Üretim yeri bilgisi, Ürün satış fiyatı, Ürün özelliği, Marka bilgisi kapsamında denetimler yapıldı.

Kaynak: Alpaslan Demir