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Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından zincir market şubelerinde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Ekipler tarafından gramaj kontrolü, Raf ve kasa fiyatları uygunluk, Fahiş fiyat, Stokçuluk, Üretim yeri bilgisi, Ürün satış fiyatı, Ürün özelliği, Marka bilgisi kapsamında denetimler yapıldı.