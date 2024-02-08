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Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, altyapıdan yetiştirdiği genç yeteneklerin başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kulübün U12 takımında forma giyen Serdar Akif Genç ve Ömer Salih Aydoğmuş, Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivas Spor U12 takımına transfer oldular.

ALTYAPININ MEYVELERİ

Kulüp Başkanı Ömer Aydoğmuş, yaptığı açıklamada, altyapıya verdikleri önemin ve yoğun çalışmaların meyvelerini toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Aydoğmuş, "Hiçbir başarı kendiliğinden gelmez. Bizler de Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü olarak, kurulduğumuz günden bu yana altyapıya büyük önem verdik ve 110 genç oyuncumuzla yılmadan, yorulmadan çalıştık. Hazırlık maçları ve turnuvalar sayesinde oyuncularımızın gelişimine katkı sağladık" dedi.

SİVAS SPOR İLE YENİ BİR SAYFA

EMS Yapı Sivas Spor U12 takımına transfer olan genç yetenekler Serdar Akif Genç ve Ömer Salih Aydoğmuş için kulüp başkanı Aydoğmuş, "Oyuncularımızın başarısı, tüm takım arkadaşlarına ve Akdağmadeni’ne ilham kaynağı olmalı. Onların gelişimi ve başarısı, kulübümüzün ve altyapımızın ne kadar doğru bir yol izlediğinin kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜRLER VE GELECEĞE DAİR PLANLAR

Kulüp başkanı Ömer Aydoğmuş, oyuncuların başarısında büyük emeği olan ailelerine, takım koordinatörü İsmet Yaşar’a, antrenörler Hakan Altın ve Seyit Ali Altın’a teşekkürlerini iletti. Aydoğmuş, "Takım olarak antremanlarımıza devam edeceğiz ve daha fazla oyuncumuzu profesyonel kulüplerin altyapı takımlarına kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyerek gelecek planlarından bahsetti.

Akdağmadeni Gücü Spor Kulübü, genç yeteneklerin profesyonel futbol dünyasına adım atmalarında önemli bir köprü görevi görüyor. Kulübün başarısı, bölgedeki sporcu yetiştirme konusundaki kararlılığını ve başarısını gözler önüne seriyor.