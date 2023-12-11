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Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından korumalı tarım sistemi içerisinde anılan toprak işlemesiz tarımın yaygınlaşması kapsamında 2024 üretim sezonu toprak işlemesiz buğday ekimleri yapıldı. Ekimler teknik personeller kontrolünde yapıldı.

Merkez’e bağlı Sarımbey köyünde yapılan ekime Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya’nın yanı sıra müdürlük personelleri ve çiftçiler katıldı.

Sarımbey köyünde yapılan ekimde çiftçi İbrahim Sert yaptığı açıklamada şunları söyledi; “İl Tarım Orman Müdürlüğü teknik personeli rehberliğinde 2 yıl toprak işlemesiz olarak ekim denemeleri yaptım. Toprak işlemesiz olarak ekimin faydasını gördüğümden dolayı Doğrudan ekim mibzeri aldım. Bu yıl arazimin büyük çoğunluğunu toprak işlemsiz olarak ekiyorum. Diğer çiftçi arkadaşlara da tavsiye ediyorum.”

İl Müdürü Tanju Özkaya ise, “Bu ekim sisteminde toprağa herhangi bir toprak işleme aleti ile işleme yapılmadan ekip biçilmekte diğer tarımsal faaliyetlere normal olarak devam edilmektir. Toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan yakıttan tasarruf sağlanmaktadır. Daha az yakıt tüketiminden dolayı doğaya karbon salınımı azalmaktadır. En önemlisi bitki artıkları toprak yüzeyinde kaldığı için toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır. Yani tarım yapılırken aynı zamanda çevrede korunmaktadır. Toprakta organik maddenin artması demek uzun yılları sâri toprağın yapısının iyileşmesi verimin artması toprağı kurağa daha fazla dayanması demektir" dedi.

Özkaya, "Bu sistemin yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız eğitim, yayım ve demonstrasyon çalışmalarımız neticesinde bu yıl 2 çiftçimiz doğrudan ekim mibzeri aldı. Bunlardan bir olan Sarımbey köyünden önder çiftçimiz İbrahim Sert ile ekim yapıyoruz. Çiftçilerimizin bu sistemdeki en büyük endişesi verim kaybıdır. Yıllardır İlimizde yaptığımız ekimlerde gördük ki bu sistem yapılan ekimlerde verim kaybı olmamaktadır. Hatta birçok yerde geleneksel işlemeli tarıma göre daha fazla verim alınmaktadır. Bu sistemde dikkat edilecek hususlar tarlaya her yıl farklı üretim çeşidinden ürün ekilmesi ve konu uzmanlarından teknik bilgi ve yardım alınmasıdır. İl Müdürlüğü olarak biz bu konuda her zaman çiftçimize teknik destek ve bilgi vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.