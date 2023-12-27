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Yozgat Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 26-27 Aralık tarihinde Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline yönelik eğitim düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenleri Bahar Toros ve Hüseyin Körkoca tarafından Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline İlkyardım hakkında bilgiler verildi.

Eğitimde, genel ilk yardım bilgileri, hasta ve yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilk yardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, bilinç bozukluklarında ilk yardım, zehirlenmeleri ilk yardım, hayvan ısırmalarında ilk yardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, boğulmalarda ilk yardım, hasta ve yaralı taşıma gibi konuların görsel ve sözel anlatımının yanında uygulama faaliyetleri yapıldı.

Eğitim sonunda başarılı olan personellere ilkyardım eğitimi sertifikası verildi.