Yozgat Şehir Hastanesi vatandaşlara kolaylık sağlanması için yeni bir uygulamayı hizmete açtı.

Şehir Hastanesi, seninhekimin sitesi ile Gebe Okulu ve Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Birimi tarafından verilen eğitimlerin vatandaşların kolaylık sağlaması açısından online danışmalık hizmeti sunulmaya başladı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Şehir Hastanesi başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan, “Site sayesinde hastaneye gelmeye gerek kalmadan danışman hemşire ile vatandaşlarımıza bire bir veya grup eğitimleri verilebilmektedir. Sizlerde sitenin sunmuş olduğu hizmetten yararlanabilmek için Gebe Okulu ve Emzirme Danışmanlığı ve Laktasyon Birimlerine müracaat edebilir, detaylı bilgi alabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.