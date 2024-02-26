Yozgatspor 1959 FK karşısında 2-1 galibiyetle ayrılan Özel İdarespor teknik ekibi ve futbolcuları ile sosyal tesislerinde yemekte bir araya geldi.

Yol İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Ayerdem ve sendika temsilcilerinin de katıldığı yemekte, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz aldıkları başarılı sonuçlardan ve kurumu güzel bir şekilde temsil ettikleri için oyuncuları ve teknik ekibe teşekkür etti.

“HER İKİ TAKIMDA ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİ”

Hafta sonu oynanan Yozgatspor 1959 FK maçını değerlendiren İl Özel İdare Futbol Kulübü Teknik Direktörü Onur Şahingöz, her iki takımında aslanlar gibi mücadele ettiğini söyledi.

Şahingöz, “Şehrin her iki takımının da karşılaştığı çok istekli olduğu gördük. Gerek Yozgatspor gerekse İl Özel İdarespor her iki takımda saha içerisinde ki oyunlarını ve kardeşliklerini bozmadan aslanlar gibi mücadele ettiler. Takımımız 1-0 öne geçerek skor üstünlüğü, moral üstünlüğü kazandı 1-1 olmasına rağmen ikinci golü bulduktan sonra topu biraz ayağa indirdik çok rahat oynadık rakibimizin uzun toplarını karşıladığımızı düşünüyorum. Yozgatspor taraftarına ve Yozgatspor oyuncularına önünde ki maçlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“LİDER OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Yılmaz İl Özel İdare Futbol Kulüp Başkanı Ramazan Daşdan ise, “Mutluyuz lider olarak yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk yolunda güçlü bir kadromuz var birkaç takviyelerimiz olacak başarıyoruz inanıyoruz ama kısıtlı imkanlarımızla yapabildiğimiz kadar yapıyoruz ve 2 milyona 3 milyona kurulan takımları yeniyoruz. Bu büyük bir başarıdır. Bundan sonra ki hedefimiz yorulmadan yılmadan Bölgesel Amatör Lig yolunda büyük adımlarla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.