Ülke genelinde ekonomik sorunların artması, vatandaşları birikimlerini daha güvenli bir şekilde değerlendirmeye yönlendiriyor. Son zamanlarda doların hızla yükselmesi, birçok vatandaşı dolar yatırımlarına yöneltiyor.
Dolar yatırımları, sadece kişisel birikimlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda illerin gurbetçi sayısı da dolar rezervlerini etkiliyor. Ülkede çalışan birçok vatandaşın yurtdışında bulunduğu iller, dolar rezervlerini artırıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde dolar rezervinin en yüksek olduğu iller belirlendi. Yozgat, bu listeye ilk üç içinde girmeyi başarırken, komşu illerden Kırşehir ise listenin başında yer aldı. Listenin son sırasında ise en düşük dolar rezervine sahip il Kırıkkale bulunuyor.
En fazla dolar rezervine sahip olan iller sıralamasında ilk 10 şu şekildedir:
Kırşehir - Yüzde 52
Aksaray - Yüzde 51
Yozgat - Yüzde 50
Nevşehir - Yüzde 49.2
Bayburt - Yüzde 48.4
Yalova - Yüzde 48
Kütahya - Yüzde 48
Karaman - Yüzde 47
Elazığ - Yüzde 46.2
Gümüşhane - Yüzde 46
(Haber Merkezi)Kaynak: İleri Gazetesi