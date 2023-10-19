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Ülke genelinde ekonomik sorunların artması, vatandaşları birikimlerini daha güvenli bir şekilde değerlendirmeye yönlendiriyor. Son zamanlarda doların hızla yükselmesi, birçok vatandaşı dolar yatırımlarına yöneltiyor.

Dolar yatırımları, sadece kişisel birikimlerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda illerin gurbetçi sayısı da dolar rezervlerini etkiliyor. Ülkede çalışan birçok vatandaşın yurtdışında bulunduğu iller, dolar rezervlerini artırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde dolar rezervinin en yüksek olduğu iller belirlendi. Yozgat, bu listeye ilk üç içinde girmeyi başarırken, komşu illerden Kırşehir ise listenin başında yer aldı. Listenin son sırasında ise en düşük dolar rezervine sahip il Kırıkkale bulunuyor.

En fazla dolar rezervine sahip olan iller sıralamasında ilk 10 şu şekildedir:

Kırşehir - Yüzde 52

Aksaray - Yüzde 51

Yozgat - Yüzde 50

Nevşehir - Yüzde 49.2

Bayburt - Yüzde 48.4

Yalova - Yüzde 48

Kütahya - Yüzde 48

Karaman - Yüzde 47

Elazığ - Yüzde 46.2

Gümüşhane - Yüzde 46

(Haber Merkezi)