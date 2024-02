Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında Yurt Ay Derneği adına başlatılan ‘Biz de Varız Harekâtı’ kapsamında Yozgat Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak Osman Daşdan açıklandı.

Yozgat Yurt Ay Derneği yönetiminin ve çok sayıda vatandaşın katıldı aday tanıtım toplantısında açıklama yapan Yozgat Bağımsız Belediye Başkan adayı Osman Daşdan, “Yozgat için bizde varız” dedi.

Yozgat’ta büyümüş biri olarak Yozgat için çabalayacağını belirten Daşdan, “İyi ki Yozgat’ın evladıyım, iyi ki Yozgat’ta doğmuşum, iyi ki bu kadar sahibim var, sizlerin sayesinde kimsesiz değilim” ifadelerini kullandı.

“TARİHİ SÜREÇ BAŞLIYOR”

Türkiye ve Yozgat için tarihi bir sürecin başladığını belirten Daşdan, “Tarihi bir dönemden geçiyoruz. ‘Ya çaresizliğe, perişanlığa, geri kalmışlığa, yoksulluğa devam diyeceğiz ya da hep birlikte el ele vererek gelişmiş, kalkınmış, yeni bir Yozgat’a merhaba diyeceğiz’ tercih sizlerin. Önümüzde bir seçim süreci var, aranızda olacağım. Hayatım boyunca da hiç aranızdan çıkmadım. Burada doğdum, çocukluğum, gençliğim, siyasi hayatımın önemli günleri burada geçti. Gücüm yettiğince her zaman yanınızda olmaya gayret ettim. İmkanlarım doğrultusunda, dilim döndüğünce, gezdiğim, dolaştığım her yerde bu şehrin sahipsizliğini söyledim. Ankara’ya bu kadar yakınken, bu kadar siyasetçi, bakan, milletvekili çıkarmış bir şehir olarak size yapılan haksızlıkları dile getirdim. Bu şehre bu zamana kadar yapılmayanları haykırdım. Çünkü ben bu şehrin evladıyım. Her sokağında her kaldırım taşında ayak izim var. Sizin içinizden çıktım, sizden biriyim, sizden biri olarak sizi en iyi ben anlarım” şeklinde konuştu.

“EVLATLARIMIZA SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerde her şeye sahip çıkarmanın zamanı olduğunun altını çizen Daşdan şu ifadeleri kullandı; “Bu seçimlerde kendi evladınıza sahip çıkarsanız, evladınıza görevi layık görürseniz, sadece bir belediye başkanı seçmiş olmayacak, sizi en güzel şekilde temsil edecek temsilciniz, hizmetkarınız olacağım. Sizin hakkınızı almak için, herkesin yakasına cesurca yapışacak, Yozgat için mücadele edeceğim. Siz değerli hemşehrilerimden çoğu zaman duymaktayım. Yanı başımızdaki şehirler gelişti, ilerledi bizi geçtiler diye övgüyle söz ediyorsunuz. Bu kardeşinize yetkiyi verin sizin hakkınızı, hukukunuzu nasıl koruyor, sizin için gençliğini nasıl ortaya koyuyor hep birlikte görelim. Yıllarca seçtiklerimiz bizi geri kalmışlığa mahkum etti. Aramıza gelip vatan, millet, memleket edebiyatı yaptılar, vaatlerde bulundular. Ne verdikleri vaatleri yerine getirdiler, ne de şehrimizin kalkınması adına bir girişimde bulundular, bizi hep aldattılar. Vatan, millet, memleket edebiyatı yapanlara Yozgat halkı adına iki çift sözüm var. Oğlunu şehit vermiş, gelini dul, torunları öksüz ve yetim kalmış bu şehrin evlatları, vatan sevgisini, millet sevgisini, bayrak sevgisini sizden mi öğrenecekler, siz mi öğreteceksiniz bize. Yozgat halkı elinizi vicdanınıza koyun, nice aileler dolaştım odunu yok, kömürü yok, Lise Caddesi’nde nice gençler var, işsiz cebinde çay parası yok. Bu bizim şehrimiz, bizim kaderimiz olamaz. Yollarımız berbat, birileri asli görevini yalnızca seçimden, seçime hatırlıyor. Gençlerimiz işsiz, kadınlarımız işsiz, fakirlik ve yokluk içindeyiz. Bunu çözüme kavuşturmanın zamanı gelmiştir. Kıymetli kardeşlerim şunu da hatırlatmak istiyorum, çoğunluğu fakir olan bu şehirde öyle bir kesim var ki, bir eli yağda, bir eli balda. Onların çocuklarının yaşadığı hayatı sizin çocuklarınız hayal dahi edemiyor. Biri kirasını ödeyemezken diğeri 20 tane daire sahibi olmuş, hem de hiç çalışmadan alın teri dökmeden. Bunu sizlerin vicdanına bırakıyorum.”

“ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ”

Daşdan, “Yozgat halkım çaresiz değilsiniz bu evladınıza görevi verirseniz tüm sorunların üstesinden birlikte gelecek, bu şehri hep birlikte yöneteceğiz. Ben bu şehri tarımla, turizmle, sanayiyle, eğitimle ilgili makul ve mantıklı projeleri olan, genç bir ekiple yönetmeye talibim. Bu söylediklerimi yapamazsam eğer, Yozgat halkının karşısına çıkamam utanırım. Ailemin karşısına çıkamam utanırım. Arkadaşlarımın karşısına çıkamam utanırım. Biz utanmanın ne olduğunu bilen insanlarız. Allah sizin karşınızda utanacak işler yaptırmasın. Gelin bu şehre hep birlikte sahip çıkalım. İç Anadolu’nun parlayan yıldızı yapalım. İnsanımız doğduğu topraklarda doysun, göç vermeyelim, analara, babalara, gurbete giden evlatları ardından gözyaşı döktürmeyelim. Büyüklerimiz sahipsiz kalmasın, insanımızın toprağını terk edip büyükşehirlerde ömür tüketmesine göz yummayalım. Bir taraf haksız kazançla gününü gün ederken bir tarafın 1 ton kömüre muhtaç bir şekilde fon kapılarında beklemesine müsaade etmeyelim. Takdir sizlerin kıymetli hemşehrilerim. Bu şehir hepimizin, biz burada doğduk, burada doymak, burada yaşamak istiyoruz. Biz bu şehri emanet olarak görüyoruz, gelin bu seçimlerde emaneti ehline veriniz” dedi.