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15-31 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine götürüldü.

Yapılan operasyon kapsamında;

Haklarında “Silahla Tehdit” suçundan “1 yıl 6 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E. ve “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan “5 yıl 6 ay 20 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.H. isimli şahıslar Akdağmadeni ilçesinde, “Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan “11 yıl 2 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.A. isimli şahıs Boğazlıyan ilçesinde yakalandı.

Ayrıca hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kabul Etmek” suçundan “1 yıl 8 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G., “Basit Yaralama “ ile “Dolandırıcılık” suçlarından “2 yıl 6 ay ” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., “Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etmek” suçundan “6 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.Y., “Tedbir Kararının İhlali” suçundan “6 ay 21 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.R.A. ve “Çekle ilgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme” suçundan “2 yıl 10 ay 15 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. isimli şahıslar Yozgat’ ta yakalandı.

Haklarında “Kadına Karşı Basit Yaralama” suçundan “6 ay 22 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.B., “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan “3 yıl 1 ay 15 gün” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E. ve “Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan “3 yıl 4 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.K. isimli şahıslar ise Sorgun ilçesinde yakalandı.

Bunun yanı sıra haklarında “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak” suçundan “1 yıl 8 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.Ö., “Hırsızlık” suçundan “2 ay 15 gün” hapis cezası ile aranan R.B. ve “Marka Hakkına Tecavüz” suçundan “10 ay” kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K. isimli şahıslar Yerköy ilçesinde yakalandı.

Dönem içerisinde yakalanan 14 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevlerine konuldu.