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Türkiye'nin 'dijital Türk lirası' projesinde sona yaklaşılıyor. Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci aşama değerlendirme raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, sürecin kesintisiz bir şekilde ilerlediğini vurgulayarak, elde edilen bulgular doğrultusunda daha geniş çaplı pilot testlerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Özellikle raporda, 18 yaş altındaki kullanıcılara ve turistlere odaklanılarak, 18 yaş altındaki vatandaşların bu dijital ödeme sistemiyle işlem yapabileceği ve turistlere dijital para seçeneği sunulabileceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci fazının değerlendirme raporu, projenin temel hedefleri, yapılan çalışmalar, elde edilen bulgular ve gelecek planlarını içermekte. Finansal kapsayıcılığın artırılması, ödemelerin kesintisiz ve sürekli çalışma ilkesine uygun bir şekilde tamamlanması, dijital ödemelerde bir standartlılık oluşturulması ve programlanabilir ödemeler altyapısının hazırlanarak yenilikçi kullanım alanları için bir temel oluşturulması gibi dijital Türk Lirası'nın hedefleri raporda öne çıkıyor.

Raporda ayrıca, dijital Türk Lirası'nın sahip olacağı özellikler, farklı mimari yapılar ve teknolojik alternatiflerin test edilmesi, pilot uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi birinci faz çalışmalarının detaylarına da yer verildi. Dijital Türk Lirası'nın mevcut ödeme alternatifleriyle rekabet etmeyip tamamlayıcı bir hizmet olarak konumlandırılması ve banknot emisyonu ile dolaşımdaki para operasyonlarının maliyetlerinde düşüş beklentisi de raporun önemli noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Dijital Türk Lirası'nın nihai tasarımı üzerindeki çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, olası tasarım seçeneklerinin ekonomik, hukuki ve mali gereksinimlere uygunluğunu değerlendiren çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Raporun sonuç bölümünde, Dijital Türk Lirası Sistemi'nin mahremiyeti koruma, finansal süreçlere zarar verme, teknolojik yeniliklere uyum sağlama ve finansal aracı kurumlara bağımlılık olmaksızın erişilebilir olma prensiplerine uygun olarak tasarlandığı vurgulanıyor.

Ayrıca, dijital Türk Lirası'na erişim konusunda ticari bankaların dahil olduğu lisanslı finansal aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirileceği, bu çerçevede ise serbest piyasa ekonomisinin temel prensiplerine saygı gösterilerek dijital cüzdanlardaki nakit tutarı ve harcama limitlerinin kontrollü bir şekilde yönetileceği belirtiliyor. Özellikle raporda vurgulanan bir diğer önemli nokta ise, 18 yaş altındaki vatandaşların dijital parayı kullanabilme ve turistlere özel dijital para seçeneği sunabilme olanağına vurgu yapmasıdır.