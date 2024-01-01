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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 2024 yılındaki ilk gündemi belirlendi ve yeni düzenlemeler öne çıkıyor.

2023 yılında birçok önemli konunun ele alındığı Meclis, EYT, çalışan emekliye ikramiye, torba yasa gibi düzenlemelerle mesaisini tamamladı. Milletvekilleri, 2023 Mayıs'ında başlayan yasama yılında Meclis'teki görevlerini 2028 yılına kadar sürdürecekler.

TBMM, 2024 yılına yoğun bir gündemle başlıyor ve ilk sıralarda İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren önemli bir düzenleme planlanıyor.

Meclis, 60'tan fazla maddeden oluşan bir teklif ile bir dizi düzenlemeye odaklanacak.

Sağlık Bakanlığı, ekonomi ve yargıyla ilgili düzenlemeler de Meclis gündeminde yer alacak.

İçişleri Bakanlığı'nın Meclis'e sunacağı düzenlemeyle, ruhsatsız silah taşımanın cezalarında önemli değişiklikler yapılacak.

Bu düzenleme ile ruhsatsız silah taşıma suçlarına daha sert cezalar getirilecek ve ceza, tutuklamayı içerecek şekilde artırılacak.

Ayrıca, 'tetik, namlu, iğne' gibi silahın ana unsurlarının ya da parçalarının tek tek ele geçirilmesi dahi suç kapsamına alınacak.