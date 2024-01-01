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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer tutarları açıkladı. Yeni yılla birlikte gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları da zamlandı.

Yeni yıl itibariyle vergi ve harçlarda yapılan güncellemeler şu şekildedir:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV)

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 58,46 artış gösterdi. 2023 yılında 1479 lira olan bir aracın MTV'si, 2024 yılında 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira olan bir aracın MTV'si ise 5 bin 265 lira olarak belirlendi. Elektrik motorlu araçlar, tarifenin dörtte biri vergi ödeyecek.

PASAPORT VE EHLİYET HARÇLARI

1 yıl süreli pasaport harcı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreli pasaport harcı 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 7 bin 833 lira olarak güncellendi. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308,40 lira, B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3 bin 945,40 lira oldu.

CEP TELEFONLARI

Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı.

MAKTU DAMGA VERGİSİ

Maktu damga vergisi tutarları yüzde 58,46 oranında arttı. Yıllık satış tutarı 2 milyon lirayı geçen mükellefler 2024 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar zamlandı. Gelir vergisi tarifesi, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilimi ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

ÜCRET GELİRİ

Ücret geliri elde edenlerden 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. Asgari ücretliler, 2024 yılında 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

KİRA GELİRLERİ

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan tutar 33 bin liraya, değer artış kazançlarındaki 55 bin lira tutar 87 bin liraya, arızi kazançlardaki 129 bin lira tutar 200 bin liraya yükseltildi.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV)

Malul ve engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan ÖTV istisna limiti, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 lira iken, 2024 yılında yüzde 58,46 artışla 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseldi.

VERGİ İNDİRİMLERİ

Vergi indiriminden faydalanmak isteyen uyumlu mükelleflere 5 puanlık vergi indirimi uygulanacak. Vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limiti ise yeniden değerleme oranında artırılarak 4,4 milyon liradan 6,9 milyon liraya çıkarıldı.

Bu güncellemeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2024 yılı vergi politikaları kapsamında yapılan değişiklikleri içermektedir.