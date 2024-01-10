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Yozgat’ta yaşayan dar gelirli aileler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarıyla birlikte, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik doğalgaz yardım desteğinde önemli bir artış gerçekleşti. Kış aylarındaki zorlu şartlar ve doğalgaz faturalarındaki artışlar göz önüne alındığında, bu destek dar gelirli aileler için hayati bir önem taşıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, doğalgaz tüketim desteğinden yararlanan hak sahiplerine önceki dönemlerde hane başına yıllık 900 ila 2.500 lira arasında bir tahsisat yapılırken, bu miktar 1.500 ila 3.500 lira arasına yükseltildi. Bu artış, özellikle soğuk kış aylarında ailelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları açısından büyük bir rahatlama sağlayacak.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİNİN YENİ TUTARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, doğalgaz destek ödemesinin yeni miktarları şu şekilde belirlendi:

Doğalgaz desteği, aylık olarak 112 ila 312 lira arasındayken, bu miktar 188 lira ila 438 liraya çıkarıldı.

Bu ödemeler, 8 ay boyunca kış dönemi kapsamında düzenli olarak yapılacak.

Bu artış, özellikle kış aylarında yüksek doğalgaz faturalarıyla baş etmekte zorlanan aileler için büyük bir kolaylık oluşturuyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirlenen başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

İkamet edilen yerin doğalgaz arzına sahip olması ve ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı doğalgaz aboneliğinin bulunması gerekiyor.

Ödenecek faturanın resmi ikamet adresine ve mesken abone grubuna ait olması zorunluluğu var.

Bu şartları taşıyan aileler, doğalgaz tüketim desteğine e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvurular, gerekli incelemelerin ardından Sosyal Yardımlaşma Derneği (SYD) Vakfı tarafından değerlendirilecek ve hak sahipliği kararı verilecektir. Hak sahipleri, destek ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.

Bu yeni düzenleme, dar gelirli ailelerin kış aylarını daha rahat geçirmelerini sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Yozgat’taki vatandaşlar için sağlanan bu ekonomik destek, soğuk hava koşullarında yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor ve dar gelirli ailelerin yükünü hafifletiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu müjdesi, özellikle ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlar için büyük bir destek olarak görülüyor. Doğalgaz yardımı ödeneklerindeki bu artış, kış aylarında evlerini ısıtmak için mücadele eden aileler için önemli bir finansal yardım kaynağı olacak. Bu yardımlar, özellikle kış aylarında enerji maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde, dar gelirli aileler için büyük bir rahatlama sağlayacak.