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Dolar ve euro kuru haftanın üçüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 10 Ocak 2024 Çarşamba günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 29.9711 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 29.9689 liradan, satış fiyatı ise 29.9733 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 32.7879 TL'den yapan euro şu anda 32.7766 TL alış ve 32.7992 TL satış fiyatına sahip.