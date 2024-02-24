Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik sağladığı tarımsal destek ödemeleri, bugün itibarıyla hesaplara aktarılacak.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, X sosyal medya platformunda paylaşılan bilgilere göre, toplamda 50 milyon 900 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

Yapılan ödemeler kapsamında, kırsal kalkınma yatırım desteği için 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi için 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 11 milyon 770 bin 500 lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği için 413 bin 652 lira olmak üzere çeşitli destekler sağlanacak. Bu desteklerin çiftçilere bugün itibarıyla ödeneceği belirtildi.