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Sarıkaya ilçesinde gerçekleştirilen ödüllü deneme sınavında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Ahmet Nuri Demir’i ziyaret etti.

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek öğrencilere yönelik ödüllü deneme sınavı gerçekleştirildi. Öğrencilerin akademik başarılarının takibi amacıyla Rehberlik ve Araştırma Merkezi kontrolünde deneme sınavları yapılarak sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen sınavda dereceye giren öğrenciler Kaymakam Ahmet Nuri Demir’i makamında ziyaret etti. Kaymakam Demir, ilçe genelinde LGS ve YKS’ye girecek öğrencilere yönelik yapılan ödüllü deneme sınavında derece yapan öğrencileri ve okul müdürlerini makamında kabul etti.

Kaymakam Demir, öğrencilerin başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederek başarılarının devamlarını diledi.