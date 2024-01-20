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Yozgat İl Özel İdaresi’nde emekliye ayrılan personele yönelik veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Yol İş Sendikası Şube Başkanı Yaşar Durak Ayerden, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve emekli olan personel katıldı.

Veda yemeğinde emekli olan personele çalışma dönemlerinde göstermiş oldukları başarılardan dolayı plaket takdim edildi.

Genel Sekreter Nazif Yılmaz yaptığı konuşmada emekli olan personele yaptıkları hizmetler için teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.