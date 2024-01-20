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Hem doğal tatlandırıcı olması hem de besleyici özellikleri sayesinde sağlığa katkı sağlayan pekmez, düzenli ve hassas tüketildiğinde sağlık açısından birçok fayda sunuyor.

Pekmez geçmiş dönemlerden bu yana sağlık için tüketilmesi önerilen lezzetli besinlerden biridir. Yılın her döneminde tüketilmesi önerilen pekmez çeşitlerinden birisi ise üzüm pekmezidir.

Yorgunluk ve vücuda enerji veren besinlerin başında üzüm pekmezi geliyor. Sevilerek tüketilen üzümden elde edilen ve şifa olarak tüketilen üzüm pekmezi aynı zamanda stresi ve yorgunluğu da ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Üzüm pekmezinin en çok tüketildiği dönemler ise kış aylarıdır.

PEKMEZİN FAYDALARI NELERDİR?

Pekmez, kansızlığa iyi gelen, bağışıklığı güçlendiren, osteoporoz riskini azaltan, sindirim sistemini düzeltmekle birlikte obezite, depresyon, cilt ve kemik sağlığının iyileşmesi konusunda oldukça faydalı bir besindir. Bunlarla birlikte saç sağlığı konusunda da etkili olan pekmez, adet döneminde kan kaybeden kadınların demir seviyesini yükseltmesini de sağlar. Faydaları dışında şeker içeriği yüksek bir besin olan pekmez için özellikle diyabet hastaları diyet listesine pekmezi eklediğinde doktor kontrolünde hareket etmelidir. Pekmezin faydaları şu şekilde;

Kansızlığa iyi gelir: İçerdiği yüksek demir sayesinde özellikle kansızlığın yaygın görülen bir türü olan demir eksikliği anemisinde tüketilmesi önerilen pekmezin kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekleme gücü söz konusudur.

Bağışıklığı artırır: Antioksidan özelliğiyle birlikte vitamin ve mineral deposu olan pekmez, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı kişiyi daha güçlü bir hale getirir.

Boğazı yumuşatır, öksürüğe iyi gelir: Antioksidanlar, demir ve kalsiyum açısından zengin bir besin olan pekmez, boğaz yollarını yumuşatarak öksürüğün kesilmesine yardımcı olur.

Besleyici özelliğiyle tok tutar: Yüksek besin değerleri sayesinde düzenli pekmez tüketmek kişiyi tok tutar.

Eklem ve kemikleri güçlendirir: Düzenli olarak bir çorba kaşığı pekmez tüketerek kalsiyum ve çinko eksikliğini giderebilir, bunun neticesinde osteoporoz riskini ve etkilerini azaltabilirsiniz.

Enerji verir, cinsel performansı artırır: Testosteron salgısını artırıcı etki gösteren pekmezin düzenli tüketimi üreme fonksiyonunun ve cinsel performansın iyileştirilmesine olumlu katkısı söz konusudur.

Vitamin ve mineral deposudur: B1, B3, B5 ve B6 vitaminlerini içeren pekmez, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko içeriğiyle de öne çıkar.

Sindirim sistemine olumlu etkisi vardır: Antiinflamatuar ve antioksidan etkisiyle iltihap ve ağrıları azaltan pekmez, sindirim sistemine de iyi gelerek mide rahatsızlıklarının iyileşmesini sağlar.

Sakinleştirici etkisiyle depresyonu yatıştırır: Kalsiyum ve magnezyum vücudu sakinleştirmeye ve uykuyu artırmaya yardımcı olur. Pekmezin içeriğindeki kalsiyum ve magnezyumun da sakinleştirici etkisi söz konusudur.

PEKMEZİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Pekmezin tüketilmesi birçok sağlık faydası sunsa da, aşırı tüketim veya bazı özel durumlar, pekmezin bazı yan etkilerine yol açabilir. Pekmezin aşırı tüketilmesi veya belli koşullarda tüketildiğinde ortaya çıkabilen potansiyel yan etkileri şu şekilde; pekmez doğal olarak meyve şekeri içerir. Bu nedenle aşırı tüketildiğinde kan şekerini yükseltebilir ve şeker metabolizması sorunları, özellikle diyabeti olan kişiler için sorun oluşturabilir. Bu nedenle, diyabetli bireylerin ve kan şekerini kontrol etmeleri gereken diğer kişilerin tüketimlerini sınırlamaları veya doktorlarına danışmaları önerilir.

Yüksek kalorili bir gıda olduğu için aşırı tüketildiğinde kilo artışına yol açabilir. Özellikle porsiyon kontrolüne dikkat etmek, kilo kontrolü açısından önemlidir. İçeriğindeki şeker diş çürümesine neden olabilir. Diş sağlığını korumak için pekmezi yemekten sonra dişlerin fırçalanması veya su içilmesi önerilir.

Pekmez, lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyebilir, ancak aşırı tüketildiğinde veya kişisel olarak bazı kişilerde mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Pekmez sağlıklı bir tatlandırıcı ve besin kaynağıdır, ancak aşırı tüketimi bazı olumsuz etkilere yol açabilir. Herhangi bir kronik sağlık sorunu veya özel diyet gereksinimleri olan kişiler, pekmez tüketimini sınırlamadan önce bir sağlık profesyoneli veya diyetisyenle görüşmelidir.

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Pekmez, farklı meyvelerden veya bitkilerden elde edilebilen çeşitli tatlı doğal sıvılardır. Her bir pekmez türü, kullanılan ana malzemeye bağlı olarak farklı bir tat, renk ve koku taşır. İşte bazı yaygın pekmez çeşitleri: Üzüm pekmezi, dut pekmezi, nar pekmezi, kayısı pekmezi, karadut pekmezi, keçiboynuzu pekmezi.