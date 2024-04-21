Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Baran ile Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen depremden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Saha Çalışmalarına Yerinde Inceleme (2)

Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal ve Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Baran Yelten Köyü, Ovacık Köyü, Gümüşsu Köyü, Elmalıçiftliği Köyü ziyaretlerinde bulunarak saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırıkkale’de kapatıldı: Yozgat panikledi! Kırıkkale’de kapatıldı: Yozgat panikledi!

Saha Çalışmalarına Yerinde Inceleme (1)

Konuyla alakalı kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Tahir Ardal, Jandarma Komutanımız Teğmen Hasan Baran ile Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğünde ki depremden etkilenen ilçemize bağlı; Yelten Köyü, Ovacık Köyü, Gümüşsu Köyü, Elmalıçiftliği Köyü ziyaretlerinde bulunarak saha çalışmalarını yerinde inceleyip vatandaşlarımızla bir süre sohbet edip taleplerini aldı” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Hakan Demirbaş