Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal, Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Baran ile Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen depremden etkilenen köyleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kadışehri Kaymakamı Tahir Ardal ve Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Baran Yelten Köyü, Ovacık Köyü, Gümüşsu Köyü, Elmalıçiftliği Köyü ziyaretlerinde bulunarak saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Konuyla alakalı kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Tahir Ardal, Jandarma Komutanımız Teğmen Hasan Baran ile Tokat Sulusaray merkezli gerçekleşen 5.6 büyüklüğünde ki depremden etkilenen ilçemize bağlı; Yelten Köyü, Ovacık Köyü, Gümüşsu Köyü, Elmalıçiftliği Köyü ziyaretlerinde bulunarak saha çalışmalarını yerinde inceleyip vatandaşlarımızla bir süre sohbet edip taleplerini aldı” ifadelerine yer verildi.