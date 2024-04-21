Karadeniz bölgesinde fındık bahçelerine zarar veren 'kahverengi kokarca' adlı böcek, sıcaklıklardaki ani artış nedeniyle bu yıl erken bir şekilde görülmeye başladı.

Dünya fındık üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştiği bu bölgede, 'kahverengi kokarca' olarak bilinen böcek türü, özellikle fındık olmak üzere birçok bitki için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

'Kahverengi kokarca', 300'den fazla bitki türünde beslenebilen ve biyolojik mücadele ile kontrol altında tutulmaya çalışılan bir istilacı böcek. Bu böceğin erginlerinin uzun mesafelere uçabilme yeteneği, yayılışını kolaylaştırıyor. Fındık bahçelerine dadanarak yaprakları yiyip bitkilerin suyunu emen ve köklerini kurutan bu istilacı böcek, son dönemlerde hava sıcaklıklarındaki ani artışlar sebebiyle daha erken bir zamanda bahçelerde ortaya çıkmaya başladı.

Bölgede yayılan zararlı böcek popülasyonunun ciddi seviyede arttığını belirten uzmanlar, bu durumun önüne geçmek için biyolojik mücadele yöntemlerinin yanında kimyasal mücadelenin de devreye alınmasını öneriyor. Karadeniz'deki fındık üreticileri ise 'kahverengi kokarca' ile mücadelede daha etkili çözümler arayışında.