İl merkezinde Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Yerel Seçimleri sona erdi. Yozgat’ta da sandıkların yüzde 100’ü açıldı.

Resmi olmayan verilere göre il merkezinde Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan, oyların yüzde 36,33’ünü alarak Yozgat Belediye Başkanı seçildi.

Arslan’dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel yüzde 29,78 alırken 2019 yılında seçilen Ak Parti Belediye Başkanı Celal Köse yüzde 26,81 oy alarak üçüncü sırada kaldı. Seçim sonuçlarının yanı sıra katılım oranındaki düşüş dikkat çekti. 2019 yılında yapılan seçimlerde yüzde 85,91’lik katılım olurken bu rakam 2024 yılında yüzde 80,65’e geriledi.

Yozgat il merkezinin yanı sıra ilçelerde de değişimler oldu.

Sonuçlara göre Yozgat merkez ve Kadışehri’nde Yeniden Refah Partisi, Sorgun, Çekerek, Saraykent, Akdağmadeni, Çayıralan, Çandır ve Yenifakılı ilçelerinde MHP adayları seçilirken Aydıncık, Yerköy, Şefaatli, Boğazlıyan, Sarıkaya ilçelerinde AK Parti adayları seçimde galip geldi.