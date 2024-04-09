Limonla temizlik, doğal yöntemle leke çıkarmak isteyen bazı kişilerin vazgeçilmezi olabilir. Üstelik limon, asit seviyesi nedeniyle zorlu lekeleri çıkarabilme özelliğine de sahiptir. Ancak bazı yüzeylerde kullanılan limon, zararlı etkileriyle karşımıza çıkabilir. Özellikle hassas yüzeyler, asit içeriği fazla olan limon yüzünden zarar görebilir. İşte bu sebeple hangi yüzeylerde kesinlikle limon kullanmamanız gerektiğini bilmelisiniz.

Yiyeceklerde ve temizlikte sıkça kullandığınız limonun bazı yüzeyler için zararlı olabileceği konusunda dikkatli olmalısınız. Limon, doğal leke çıkarıcı olarak tercih edilse de, asit içeriği nedeniyle bazı yüzeylere zarar verebilir. İşte limonun kullanılmaması gereken bazı yüzeyler:

MERMER VE GRANİT TEZGAHLAR

Mermer ve granit tezgahlar gözenekli yapılarıyla bilinir. Limon, bu tür yüzeylere zarar verebilir ve lekeler bırakabilir. Bu nedenle, limonu tezgah üzerinde bırakmamalı ve temizlikte kullanmamalısınız.

DEMİR DÖKÜM TAVALAR

Demir döküm tavalar asidik maddelere karşı hassastır. Limon, demir döküm tavaların kaplamasını aşındırabilir ve paslanmaya neden olabilir. Ayrıca, yapışmaz kaplamalarına zarar verebilir.

ALÜMİNYUM TENCERELER

Alüminyum tencereler limonla temizlendiğinde aşınabilir ve yiyeceklere zarar verebilir. Bu nedenle, alüminyum ve bakır yüzeylerde limon kullanmaktan kaçınmalısınız.

PARKE ZEMİNLER

Limon suyu, parke zeminler üzerinde lekeler bırakabilir ve yüzeyi zarar verebilir. Parke zeminleri temizlemek için limon kullanmak, zeminin deformasyonuna neden olabilir.

AHŞAP VE PLASTİK KESME TAHTALARI

Ahşap ve plastik kesme tahtaları gözenekli yapıları nedeniyle limon suyundaki asitten etkilenebilir. Limonun kesme tahtaları üzerinde kullanılması, gözeneklere sızmasına ve bakteri oluşumuna neden olabilir.

KROM MALZEMELER

Musluk, dolap kulpları gibi alanlarda kullanılan krom, paslanma ve kararmalara karşı dayanıklı malzemelerdendir. Fakat limon suyun da bulunan yüksek asit, bu yüzeylerin aşınmasına ve kimyasal tepkime oluşumuna neden olabilir. Lekeler oluşmaması için bu tür yüzeylerden limonu uzak tutmalısınız.

LASTİK CONTALAR

Ev aletlerinde bulunan lastik contalar hava sızdırmayı önler. Ancak limon suyu, bu contaların elastikiyetini azaltabilir ve kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle, lastik contaları temizlerken limon suyu kullanmaktan kaçınmalısınız.