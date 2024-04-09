Yozgat’ta kadayıf ustası 76 yaşındaki Adil Yıldırım, gelişen teknolojiye rağmen dededen kalma mesleğini tütün kesme tezgahında kadayıf kıyarak yaşatmaya çalışıyor.

Yozgat’ta bir dönem oldukça tercih edilen ve Ramazan sofralarını süsleyen el kesmesi tel kadayıf, kadayıf ustası Adil Yıldırım tarafından dededen kalma tütün kesme tezgahında yaşatılmaya devam ediyor. Tandırda kadınlar tarafından açılan yufkalar hafif ateşte pişirildikten sonra Yıldırım’ın tütün kıyma tezgahında tel kadayıfa dönüşüyor. Yıldırım, Ramazanda sahur zamanı tütün tezgahında el ustalığıyla kıydığı tel kadayıfı Meydan Yeri Caddesi’ndeki tezgahında tüketicinin beğenisine sunuyor.

Kentte eski dönemlerde el kesmesi kadayıf işiyle uğraşan 13 ustanın bulunduğunu ancak gelişen teknolojiyle bu sayının 2’ye düştüğünü belirten Yıldırım, kendilerinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını söyledi.

Çocuk yaşta el kıyımı kadayıf üretmeye başladığını söyleyen Yıldırım, “Benden önce babam, babamdan önce dedem tütün tezgahında el kesmesi kadayıf kıyardı. Ben çocuk yaşta bu işe başladım. O zamanlar Yozgat’ta 13 tane kadayıf ustası vardı. Şimdi 2 kişi kaldık, makineleşme, el yapımı kadayıfı da olumsuz etkiledi. 2 yıla kalmaz bizden sonra el kıyımı kadayıf biter. Ben yetiştirecek, bu işi öğretecek kimseyi bulamıyorum. Eskiden el kıyımı kadayıfa ilgi çoktu, çevre illerden kadayıf almaya gelen çok olurdu, şimdi Yozgat’a ancak yetiyoruz. Maliyetlerin de artmasıyla geçen yıl kilogramını 60 liradan sattığımız kadayıfı bu yıl 100 liradan satışa sunuyoruz. Ömrümüz el verdiği sürece bu işi yapmaya çalışacağım” dedi. İHA