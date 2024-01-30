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Yozgat Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon Amirliklerince, 27-28-29 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan “Özel Denetim-2024/12 (Radarla Hız Denetimi)” uygulamasında, 8 ekip ve 12 personel görev aldı.

Uygulama kapsamında, 60 araç hız sınırını aştığı tespit edilerek, sürücülerine idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürünce yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri hız sınırı kurallarına uymaya davet etti.

Yetkililer, “Hız sınırı kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Trafik güvenliğinin sağlanması için sürücülerimizin kurallara uyması çok önemli. Hız sınırı kurallarını ihlal eden sürücüler, hem kendi hem de diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor. Sürücülerimizi hız sınırı kurallarına uymaya davet ediyoruz” dediler.