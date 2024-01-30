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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan İstanbul Protokolü Eğitimine katılım sağlayan doktorlara katılım belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak ve Uzman Fatih Çetin koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Protokolü Eğitimi, il ve ilçe hastanelerinin acil servislerinde ve cezaevlerinde görev yapan doktorlara verildi.

Eğitim sonunda eğitimlere katılan doktorlara il Müdürlüğü tarafından katılım belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede “ Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak ve Uzman Fatih Çetin koordinatörlüğünde yürütülen İstanbul Protokolü Eğitimi; merkez ve ilçe hastanelerimizin acil servislerinde ve cezaevlerinde görev yapan hekimlerimize verilmiş olup eğitim sonunda katılım belgeleri takdim edilmiştir” denildi.