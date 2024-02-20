Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında çeşitli seminerler düzenlendi.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın’ın talimatıyla Çiğdemli kasabasında imam hatip olarak görev yapan Yasin Çelik ve Ramazan Demir tarafından öğrencilere Şubat ayının değeri olan Sabır konusu hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulundular.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın yaptığı açıklamada, “bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı; millî, ahlaki, insanî, manevi ve kültürel değerlere göre neslimizi yetiştirme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Program bitiminde Kur’an-ı Kerim ve çikolata ikramında bulundular.