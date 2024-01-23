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Google, Google Haritalar'a eklediği muhteşem bir yenilikle kullanıcılarına restoran deneyimini önceden planlama ve daha bilinçli kararlar alma imkanı sunuyor. Platform, mekanlarda çekilen yemek fotoğraflarını menüdeki ürünlerle eşleştirebilen bir özellik ekledi.

Bu yenilik sayesinde, restorana gitmeden önce Google Haritalar üzerinden menüdeki yemekler hakkında detaylı bilgiler edinmek mümkün hale geldi. Kullanıcılar, gerçek yemek fotoğrafları aracılığıyla yemeklerin gerçekçi görünümünü, adını ve fiyatını öğrenebilecekler. Yemek fotoğraflarını paylaşan kullanıcıların çabalarıyla, Google Haritalar bu görselleri pratik ve işlevsel bir araca dönüştürmeyi başardı.

Restoranlarda sunulan yemeklerin gerçek sunumlarına dair daha net bilgi sahibi olmanın yanı sıra, menüdeki yemeklere eklenen etiketlerle (örneğin, "popüler" veya "vegan"), özel diyet ihtiyaçlarına veya popüler tercihlere uygun seçenekleri daha kolay belirlemek mümkün olacak.

Google Haritalar, bu yeni özellikle restoran deneyimlerini görsel ve bilgilendirici hale getirerek kullanıcıların karar verme sürecini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, bir restorana gitmeden önce daha doğru bir beklentiyle hareket edebilecekler. Ayrıca, kullanıcılar kartlarda düzenleme yaparak yazım hatalarını, yanlış bilgileri ve hatalı bilgi içeren görselleri düzeltebilecekler.