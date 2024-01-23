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Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, ilave tediye ödemeleri için 26 Ocak tarihi belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 2024 yılı tediye ödemelerinin bu tarihte hesaplara aktarılması onaylandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

2024 yılında kamu işçilerine sağlanacak ek ödemelerin tarihi de netleşti. Bu ödemeler 2 taksit halinde yapılacak; ilk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Nisan ayında hesaplara aktarılacak. Ocak ayı taksitleri, 26 Ocak'ta devlet memurlarının hesaplarına yatırılacak.

İlave tediye ödemeleriyle ilgili olarak maden işçileri de dâhil olmak üzere hak sahibi olan işçilere, tamamı 2024 yılında ödenecek. İlave tediye ödemelerinin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

Her yıl, yaklaşık 1 milyon kamu görevlisine ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda, 2024 ödemelerinin ilk taksiti olarak hesaplara yaklaşık 8.000 TL aktarılacak. Tediye ödemeleri, 26 günlük çalışma esas alınarak 13'er günlük iki taksit veya 52 günlük hesaplamada 13'er günlük dört taksit şeklinde yapılacak.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Devlet tarafından sağlanan tediye ödemelerinden, kamu işçileri, 4b'li sürekli işçiler ve kadroya geçen taşeron işçiler faydalanabilecek.

ÖDEME MİKTARI NASIL BELİRLENİYOR?

Tediye ödemeleri, mesai, çocuk, zam ve primler, genel tatil ücretleri gibi unsurları içermemektedir. Uzmanlar, vergi indirimi dahilinde ödemelerin 8.000 TL'ye ulaşabileceğini öngörmektedir.