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Bu hafta Genel Kurul'da görüşülen ve yasalaşması beklenen bir teklif, işçi ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam sağlamayı amaçlıyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kapsamına sahip emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak?

2024 Ocak ayı itibarıyla emekli maaş farkı ve ek zammın ödeneceği tarihler merak ediliyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek yüzde 5 zam yapıldı.

Yapılan emekli maaş zamlarıyla birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak?

EK ZAM FARKI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesine, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilmesine yönelik düzenlemeleri içeren çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifini görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak.

Teklifle yüzde 5 ek zamla birlikte İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin artış oranı yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 Ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren yüzde 37,57 oranındaki zamlı maaşlarını almaya başlayacak.

NTV'nin haberine göre Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. 17-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 37,57 zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.

Kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek yüzde 5 zam verildi. Artış oranları, yüzde 42,6'ya yükselecek. En düşük emekli maaşı da 10 bin lira olacak. Yapılan ek zam farkının ise şubat ayındaki maaşlara yansıyacağı öngörülüyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde