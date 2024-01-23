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Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yolların ıslakmış gibi göründüğü gerçekte ise yolun “siyah buz” olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplandığına dikkat çekildi.

Valilik, siyah buzun her zaman görülmeyen şeffaf ve çok kaygan bir buz tabakası olduğunu da hatırlatarak, “Aman! yollar temizlendi diye gaza asmayın! Özellikle köprü ve rampalar siyah buz tuzağıdır” diyerek sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Yağışlı hava koşullarında da araç kullanırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yozgat Valiliği sürücülere şu uyarılarda bulundu “Yağışlı hava koşullarında araç kullanırken yalnızca belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, normalden çok daha yavaş gitmelisiniz. Yağmur yağdığında aracınızın tepki süresi oldukça yavaşlar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi de bir zorunluluktur. Yağışlı Havalarda Farlarınızı açık tutun. Araçlar arasında güvenli mesafeyi koruyun. Ani frenlemeden kaçının. Su birikintilerine dikkat edin. Aracınızdaki buğulanmayı önlemek için sık sık havalandırın.”