Tahmini Okuma Süresi: dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “Gençliğe Değer" projesi kapsamında Yozgat dahil 81 ilde eğitimlerine devam eden öğrencilere yönelik düzenlenen ara dönem kampları başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Tüm imkânlarımızla gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılacağı ara dönem kamplarımıza katılan tüm gençlerimize vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye ediyor, kamplarımızın düzenlenmesinde emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”