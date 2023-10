Tahmini Okuma Süresi: dakika

Programda Vali Mehmet Ali Özkan, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu. Törende okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Yemenlere giden bir zamanlar kara trenlerimiz vardı. Çanakkale'ye Sakarya'ya uzanan bir zamanlar kara trenlerimiz vardı gidip gelmeyen bir zamanlar kara trenlerimiz vardı. Kınalı Hasanları, yiğit Mehmetleri götürüp getiremeyen bir zamanlar kara trenlerimiz vardı. Umutla beklenen, gelirken geciken kara trenlerimiz vardı. Büyük Atatürk'ün sesiyle, o kara trenleri bir kez daha dinledik. Çok değil 100 öncesinde hatırlayın ne milletler vardı. Dünyaya kök söktürüyorum diyen ne devletler vardı. 100 geçti çok değil. Hangisi kaldı hani onların liderleri vardı? Büyük denilen. Hani Amerika'nın bir sınırı Türkiye'yi bölüp bölüp bölen, hani bilirsiniz prensipleri olan. Rusya'nın Lenin'i, sonradan kültür deyin kim deyip zalimleşen Stalin vardı? Hangileri kaldı? İtalya'nın millet deyip yola çıkan, sonra faşist gezen, Musul'un işi vardı. Hangileri kaldı kırk yıl İspanya'yı futbolla, parayla idare ettim diyen Franco'su vardı. Hani nerede kaldı? Ve dünyanın tam ötesinde Çin dönüşünün yanında ekin kültür devrimi diye yola çıkan Mao'su vardı. Kimine göre 45, kimine göre 80, kimine göre 100 milyon insanını kendi insanını meydanlarda attı. Türk milleti oysa öyle mi? Bu tarafta Türk'ün bu tarafta Türk milletinin Mustafa Kemal'i Atatürkçü vardır. Onlar gelip geçtiler. Onlar çekip gittiler. Onlar ölüp toprağa gömüldüler. İsimleri anılmıyor. Kimileri faşist diye biliniyor. Kimileri zalim diye Çünkü onlar hâkim olmak için gelmişlerdir. Çünkü onlar fikriyatı, iktidar kılmak için gelmişlerdi. Çünkü onlar yanını yandaşını mağdur etmek için gelmişlerdi. Ve geldiler gittiler artık isimleri bile anılmıyor. Hatırlananlara zalim deniliyor. Ama Türk'ün Türk milletinin evladı Mustafa Kemal ve Türk milletinin ecdadı öyle miydi? Onlar hâkim olmak için değil Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek Türk'ün coğrafyasında, Türk'ün vatanında, milletini egemen kılmak için geldiler. Böyle yapıp gittiler” dedi.

“AL BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR”

“Anadolu'nun her yanında al bayrağımız dalgalanıyor” diyen Özkan, “Bugün Ankara'nın Güdül ilçesinde gariban birisi şuanda Yozgat'ın Valisi, Karadeniz'in başımızda Cumhurbaşkanı, milletin evlatları var. Egemen kılıp gittiler. Milletini, egemen eylediler. Onlar fikirlerini iktidar kılmak için değil onlar savaşlarda savrulmuş, cephelerde yoğrulmuş, Anadolu'da dört beş vilayetin içine sıkıştırılmış, Türkü ve Türklüğü, Türk vatanında iktidar kılmak için geldiler. Ve öyle olmadı mı? Öyle yaptılar. Ve Gittiler. Bugün daha kurtuluş savaşı dediğimiz o güne gelmeden 1699 Karlosça'dan cumhuriyete gelirken beş altı vilayette sıkışmış Türk ve Türklüğün Anadolu'nun her yanında sahillerinde İstiklal Marşı'mız okunuyor her yanında sayelerinde al bayrağımız dalgalanıyor. Her yanında sayelerinde şehitlerimiz huzur içinde yatıyor. Mustafa Kemal, Mustafa Kemallere hatırlanıyor onlar az önce saydıklarım, çekip gittiler dediklerim. Onlar etrafımı, yanını mahmur etmek, imar etmek, sürur vermek üzere gelmişlerdi. Öyle yaptılar kimi yanındakileri abart, kimi yanındakileri berbat edip gittiler. Ama öyle miydi Mustafa Kemal? Öyle miydi Atatürk? Öyle miydi Türk milleti? Biz sadece medeniyetler seviyesine değil muasır medeniyetler üzerine Türk milletini çıkarmak üzere geldik dediler. Gelmeyen kara trenler geciken kara trenler. Bir kez daha bir daha olmasın istediler. Şuanda Anadolu'nun her yanı demir ağlarla döşeli. Anadolu'nun her yanını mamur ettiler. Köklerde hâkimiyet diye binlerce uçaklarla büyük Türk milletini Türk semalarından selamladılar” şeklinde konuştu.

“CUMHURİYET BAYRAMI'NIZI KUTLUYORUM”

Yozgat’ta olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Özkan, “Yozgat'ta Bozok Yaylası'nda yiğitlerin arasında erlerin mekânında olmak gurur veriyor bu kürsüde huzurunuzda karşınızda bulunmak. Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndan merhaba cumhuriyet diye semalara uzanan göklere merhaba bizi deyip gelenlere merhaba ermişlere erenlere merhaba şehitlerime, gazilerime. Merhaba büyük Türk milletinin evlatlarına, yiğitlerine merhaba cumhuriyete, merhaba Atatürk'e al bayrağın izinde Türk vatanının yüzünde gençliğin gözünde ve milletimin hizmetinde beraber yol yürüdüğü kıymetli mesai arkadaşlarım. Cumhuriyet ışığında yürüdüğümüz cumhuriyet meşalesiyle aydınlattığımız yerler, aydınlattığımız yollar var. Al bayrağımız başında İstiklal Marşımız vatanının en karışında kimi zaman acı, kimi zaman ama ümitlerle yol yürümeye, cumhuriyetin ışığında geleceğe doğru bakmaya devam ediyor geleceğe dair hayallerimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümü olan bu yıl günde başta büyük Atatürk ve şehit olmak üzere gerek aklı, gerek ilmi, gerekse bedeniyle ülkesine emek veren bütün vatan ellerini minnetle, şükranla selamlıyor, bu güzel günde, bu coşku içerisinde, Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum” diye konuştu.

Yozgat Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı askerlerinin gösteri sunduğu tören, öğrenci ve askerlerin geçişi ile sona erdi. (Sema Nur Koçaker/Alpaslan Demir)