Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye genelinde, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atılıyor. Egzoz elektronik denetleme sistemi, ülkenin 81 ilinde devreye alınıyor. Bu düzenleme, Yozgat dahil tüm illerde egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine yüksek cezalar getiriyor. Yeni sistemin amacı, daha sağlıklı bir trafik ve çevre oluşturarak hava kirliliğini azaltmak.

Yapılan duyuruya göre, egzoz muayenesi yapmayan sürücülere 10.000 TL'ye kadar cezai yaptırımlar uygulanacak. Türkiye genelinde hayata geçirilen bu egzoz elektronik denetleme sistemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Uygulama ile yeşil ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması hedefleniyor.

Egzoz elektronik denetleme sistemi, sürücülerin egzoz muayenelerini zamanında yaptırmalarını zorunlu kılıyor. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere 9.943 TL'lik cezai uygulama kesilecek. Egzoz muayenesi yapılmayan araçlar, trafik akışını engellemeden titiz bir denetimden geçirilecek.

2023 yılı itibarıyla egzoz emisyon ölçümü yapmamanın cezası 6.275 TL'den 9.943 TL'ye yükseltildi. Emisyon standartlarına aykırı durumda bulunan araçlar için ise ceza miktarı 19.897 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, egzoz gazı emisyon yetki belgesini kaybedenler için 39.797 TL'lik ciddi cezalar uygulanacak.

Egzoz elektronik denetleme sistemi, Türkiye'nin hava kalitesini iyileştirmeyi ve çevre sağlığını korumayı amaçlıyor. Bu uygulama, sürücülerin ve araç sahiplerinin sorumluluklarını artırarak, daha temiz bir çevre ve sağlıklı bir hava kalitesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye genelindeki bu yeni düzenleme, çevre koruma ve hava kirliliğiyle mücadelede önemli bir role sahip olacak.