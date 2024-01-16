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Geçen yıl olduğunu gibi bu yılda en çok kazandıran aracın altın olacağını söyleyen kuyumcu Bayram Erdoğan çeyrek altının 4 bin liradan satılacağı tarihi söyledi. Erdoğan son günlerde altın almak için kuyumculara gelen vatandaşların ise yüzde 50 arttığını belirtti.

Yılların kuyumcusu Bayram Erdoğan, bu yılın ilk yarısında çeyrek altının 4 bin liraya çıkacağını söyledi.

2023 yılını değerlendiren Sarraf Erdoğan Bayram altın yatırımcısına 2024 yılına ilişkin de ipuçları verdi.

Geçtiğimiz yıl altının yüzde 90 kazanç sağlayarak en çok kazandıran yatırım olduğunu hatırlatan Bayram en çok tercihin ise elle tutulabilir altın olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2023 başında gram fiyatı bin 100 TL, çeyrek altın ise bin 800 TL iken şu an ise gram altının 2 bin 80 lira, çeyrek altının ise 3 bin 420 lira olduğunu söyledi. Rakamların altının 1 yılda yüzde 89-90 artış gösterdiğini belirten Erdoğan altının dolar karşısındaki değerinin ortalama yüzde 15’in üzerinde artış gösterdiğini belirtti.

Bayram Erdoğan 2023 yılı başı itibarıyla 100 bin TL’si ile altın alan bir kişinin 2024 yılının başında 190 bin TL’si olduğunu söyledi. Dolara yatırım yapanların ise parasını 155 bin TL’ye çıkardığını söyledi.

2024 yılı ilk yarısında Doları 33- 34 bandında düşünüldüğünde altının gram fiyatının ise 2 bin 80 TL’den 2 bin 500 seviyelerine çıkacağını değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan gram altında 2 bin 500 TL fiyatının göründüğü tarihlerde çeyrek altın fiyatının ise 4 bin - 4 bin 100 liraya çıkacağını belirtti.

Son 10-15 gün içinde altın alımlarında ciddi artışlar gördüklerini söyleyen Erdoğan altın alanların sayısında yüzde 50-60 oranında artış gördüklerini söyledi.