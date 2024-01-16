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2024 yılı itibariyle, kira geliri üzerinden uygulanan istisna tutarı bir önceki yıla kıyasla 12 bin TL artarak 33 bin TL'ye çıkarıldı. Bu güncelleme, ev sahiplerine yılda 33 bin liranın altında kira geliri elde etmeleri halinde gelir vergisi mükellefiyetinden muafiyet sağlamaktadır.

Önceden 21 bin TL olan istisna tutarı, 2024 yılındaki bu artışla birlikte 33 bin TL seviyesine yükseltilmiştir. Bu önemli değişiklik sayesinde, ev sahipleri bir yıl boyunca 33 bin liranın altında kira geliri elde ettiklerinde gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden kaçma imkanına sahip olacaklar.

33 bin lira ve altında kira geliri elde edenler için bu düzenleme, vergi muafiyetinden yararlanma olanağı tanımaktadır. Ancak yıllık kira geliri 33 bin liranın üzerinde olanlar, bu tutarı aşan kısmı için vergilendirileceklerdir.

Kira istisnasından yararlanma şartları arasında ticari, tarım ve mesleki kazançlarından dolayı yıllık beyanname verenler bulunmamakta; ancak basit usulde vergiye tabi küçük esnaf, bu muafiyetten faydalanabilecektir.

Ayrıca, işyeri dışında lokantalarda çalışanlara günlük olarak verilen vergi muafiyeti miktarı da 110 TL'den 170 TL'ye yükseltilmiştir. Engelli vatandaşlar için belirlenen muafiyet tutarları ise birinci derece engelliler için 6 bin 900 TL, ikinci derece engelliler için 4 bin TL, üçüncü derece engelliler için ise 1700 TL olarak tespit edilmiştir.

Bu nedenle, 2024 yılında kira geliri istisna tutarındaki artış, ev sahipleri için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu düzenleme, daha fazla ev sahibinin gelir vergisi ödemesinden muaf olmalarına olanak tanımaktadır.