Yozgat İl Müftülüğü ve TDV tarafından Yozgat’ta vekâlet ile kurban bağışı için iki ayrı noktaya stant kuruldu. Geçmiş yıllarda da kurulan stantlar bu sene Çapanoğlu Büyük Cami ve Lise Caddesi PTT önüne kuruldu. Saat 10.00 ila 18.00 arası iki ayrı noktada bulunan stantta görevliler vatandaşları vekâlet ile kurban bağışını anlatıyor.

Stantlarda kurban bağışlarını almaya devam eden TDV Yozgat Şubesi görevlileri, Valilik içindeki kurumlara kurban bağışı broşürü dağıtarak çalışanları bilgilendirdi.

Valilik içindeki kurumlara broşür dağıtımı yapan Hac ve Umre Şube Müdürü Yusuf Özel, Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu ve TDV Uzman Yardımcısı Emrah Yadigar, kurban bağışı hakkında bilgilendirme yaptı.

TDV, 49 yıllık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekâletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil ettiğinin altını çizen yetkililer şu ifadeleri kullandı, “Vekaleti alınan kurbanlar, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle bizzat TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesilerek; hayırsever milletimizin emanetleri yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TDV güvencesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrimiçi bağış yapabilmenin yanı sıra Android ve Apple store mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekâletlerini verebilecekleri gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlayabilirler. Vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekâletlerini güvenle emanet edebilirler.”

1993 yılından beri Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenlediklerinin belirten yetkililer, “TDV olarak kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığımız işbirliği ile ‘dini esaslara uygun, güven ve emanete riayet’ şiarıyla Vekâletle Kurban Kesim Programı düzenliyoruz. 2023 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 745 bin 535 hisse kurban yurt içinde 79 il, yurt dışındaysa 47 ülke 280 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 34 milyon 667 bin 378 kişiye ulaştırıldı. Aziz milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekâletleriyle Kurban Bayramı dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar için daha anlamlı bir hale gelmiş oluyor. 31 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekâlet verdiği toplam 4 milyon 662 bin 258 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.