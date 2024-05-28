Zorlu, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve nüfusun çoğunluğunun asgari ücret ve altında geçimini sürdürmeye çalıştığı dikkate alındığında, gerekli tedbirler alınmadan uygulamadan vazgeçilmesi, kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşların zor durumda bırakılacağını belirtti.

Kira artış sınırının kalktığı takdirde, TÜFE'deki artışın kiralara yansıtılabilmesinin, çoğunluğu asgari ücretle geçinen vatandaşlar için büyük zorluk oluşturacağını belirten Zorlu, "Gelin birlikte şimdiden önlem alalım. Şimdi tartışmayacaksak ne zaman?" ifadeleriyle yetkilileri acil önlem almaya davet etti.

İşte Kürşat Zorlu'nun TBMM'ye sunduğu önerge şu şekilde: "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında "konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum" diyerek uygulamanın devam etmemesi gerektiğini işaret etmiştir. Pek muhtemel ki kısa bir süre zarfında bu uygulamaya son verilecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve çalışan nüfusun çoğunluğunun asgari ücret ve altında geçimini sürdürmeye çalıştığı göz önüne alındığında gerekli tedbirler alınmadan uygulamadan vazgeçilmesi, kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarla uğraşırken bir de fahiş kira zamları altında ezilmemeleri adına önleyici tedbirleri hep birlikte irdelemek ve hızla geliştirmek amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."

GEREKÇE

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve yüksek enflasyondan kirada yaşayan vatandaşlarımızı korumak adına 2022 yılında Türk Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenerek kira zamları yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Her ne kadar bu kurala uymayan taşınmaz sahipleri olsa da geçim sıkıntısı yaşayan bir kısım kiracı vatandaşlarımızın az da olsa rahat nefes almasına imkan tanımıştı.

Eklenen bu geçici maddenin süresi 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. Bir televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Devam etmesi için bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde de yapılan bir çalışma yok. Zaten bir süreliğine bu düzenleme yapılmıştı. Ben hükümetimiz adına, verilmemiş bir karar üzerine yorum yapamam ama büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Piyasada, fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğine inanıyorum." diyerek söz konusu uygulamada bir uzatma yapmayacaklarını söylemiştir.

Ülkemizde konut kiralarının ortalama olarak 15 bin lirayı bulduğu bilinmektedir. Bir üniversitenin hazırlamış olduğu rapora göre İstanbul'da ortalama kiralık konut metrekare fiyatı 185,7 lira, Ankara'da 131,6 lira, İzmir'de ise 160 liradır. Açlık ve yoksulluk sınırının geldiği nokta itibariyle bu seviyelerin altında geçimini sağlamaya çalışan insanların başkaca bir çözüm üretilemediği taktirde geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızı çok daha büyük bir çıkmaza sürüklenecektir.

Nitekim bu sınırlama kalktığı takdirde kira kontratlarında aksi bir ibare yoksa konut sahipleri yıllık TÜFE oranında zam yapabilecekler. TÜİK'in son açıkladığı Nisan 2024 yıllık TÜFE oranı yüzde 69,80' dir. Ekonomik istikrarın olmadığı ülkemizde bu oranlarda ciddi düşüşler de beklenmemektedir. Mevcut kira ortalamasının 15 bin lira olduğu ülkemizde bu kiralara yaklaşık yüzde 70 zam yapıldığı takdirde büyük çoğunluğu asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız bu kiraları ödeye bilmesi nasıl mümkün olabilir?

Ekonomik istikrar sağlanmadan yüzde 25 kira zammı sınırın kaldırılması, geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımızın üzerine bir de kira yükünün yüklenmesi demektir. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarla uğraşırken bir de fahiş kira zamları altında ezilmemeleri adına önleyici tedbirleri hep birlikte irdelemek ve hızla geliştirmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz."