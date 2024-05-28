Bakan Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, “TOKİ ile son 22 yılda 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettik. Konutta güvenin adresi hâline gelen TOKİ Başkanlığımız eliyle, dar gelirli vatandaşlarımız için ülkemizin 81 ilinde konut üretmeye devam ediyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; yaptığı yazılı açıklama ile TOKİ’nin son 22 yılda yaptığı konut sayılarını açıkladı. Bakan Özhaseki, son 22 yılda TOKİ eliyle, dar gelirli vatandaşlarımız için toplam 1 milyon 365 bin 610 sosyal konut ürettiklerini belirtti. Özellikle 6 Şubat depremlerinde, TOKİ’nin çok iyi bir sınav verdiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremlerinde hiçbir TOKİ konutunun yıkılmadığını belirterek “TOKİ, konutta güvenin adresi hâline geldi” dedi. Bakan Özhaseki, 81 ilde ürettikleri sağlam ve güvenli konutları sosyal donatı alanlarıyla tamamlayarak bir yaşam alanı oluşturduklarını dile getirdi.

“874 ŞANTİYEDE 90 BİN KİŞİLİK İŞÇİ ORDUMUZLA SAHADA ÇALIŞIYORUZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamasında TOKİ’nin şantiye ve çalışan sayısına da değindi. Bakan Özhaseki, “874 şantiyede 90 bin kişilik işçi ordumuzla sahada çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için sağlam ve güvenli konutlar üretiyoruz.” dedi. Üretilen sosyal konutların yoğun talep gördüğünü belirten Bakan Özhaseki; sosyal konutların yanı sıra afet konutu ve köy evi yaptıklarını, kentsel dönüşümle de riskli ve sağlıksız yapı stokunu yenilediklerini dile getirdi.

“MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAĞIZ ”

Bakan Mehmet Özhaseki açıklamasında; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizin her bir köşesinde TOKİ eliyle sosyal konutlarımızı üretmeye devam ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. Sadece betondan, tuğladan ibaret binalar yapmıyoruz. Biz, insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Yaptığımız her konutla mutlu aileler, sağlıklı bireyler ve dolayısıyla huzurlu toplum hedefimize hizmet ediyoruz.” sözlerine de yer verdiği açıklamasında Bakan Özhaseki, sadece konut üretmediklerinin altını çizdi. Okul, cami, sağlık ocağı, yurt, hastane, meydan, çarşı, yeşil alan ve park da yaptıklarını belirten Bakan Özhaseki, modern şehir yaşamı içinde eskimeye yüz tutan mahalle kültürünü yaşatacaklarını söyleyerek konutları şehirlerin tarihî ve kültürel dokusuna uygun olarak yaptıklarını belirtti.

“TOKİ İLE KONUTLAR YUVAYA DÖNÜŞTÜ”

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal konut üretimine 81 ilde devam ettiklerini belirterek “Ülkemizin her bir köşesinde TOKİ ile konutlar yuvaya dönüştü” dedi.