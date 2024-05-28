Yozgat İl Milli eğitim Müdürlüğü "Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik" belgeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Belge alımında herhangi bir ücretlendirme yapılmadığının altını çizen Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır” dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi; “Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik belgeleri, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği Milli eğitim Bakanlığı (MEB) yönetim ve sorumluluğu altında olan Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve bu merkezlerin programını uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki alan ve dallarda eğitim süreci sonunda yapılan sınavlarda başarılı olanlara verilir ve eğitim belgelendirme süreçlerinde herhangi bir ücretlendirme yapılmaz. Söz konusu eğitim kurumları dışında herhangi bir kişi veya kuruluşun bu belgeleri verme hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve yasal takibata maruz kalmamaları için sosyal medyada ya da bazı reklam mecralarındaki duyurulara aldanarak resmiyet ve geçerliliği olmayan belgeleri almak adına girişimde bulunmamaları gerekmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumları ile kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri eğitim ve sınav süreçlerine ilişkin bilgilere Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz ile milli eğitim müdürlüklerimizin internet sayfalarından ulaşılabilir. Ayrıca adı geçen kurum müdürlüklerimize başvurularak veya 7/24 Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezimiz (444 0 632) aranarak gerekli bilgiler alınabilir. Konuyla ilgili bakanlığımız kaynakları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz.”