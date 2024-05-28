Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, TOKİ Şehit Adem Cankurtaran İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerin sınıflarına misafir oldu.

Okul idaresi ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Altınkaynak, eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunup, talep ve önerilerini dinledi.

Eğitime sağlamış oldukları katkılardan dolayı okul yöneticilerine, öğretmen ve çalışanlarına teşekkür eden Altınkaynak ziyaretini sonlandırdı.