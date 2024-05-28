Aydıncık Belediye Başkanı Mustafa Tekçam, Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin’i ziyaret etti.

Ziyarette Aydıncık’a yapılan ve planlanan Devlet Su İşleri yatırımları görüşüldü.

Ziyaretle alakalı bir açıklama yapan Belediye Başkanı Tekçam, “AK Parti Aydıncık İlçe Başkan ve İl Genel Meclis Üyesi ile birlikte DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin'i ziyaret ettik. Görüşmemizde, ilçemizin önemli projeleri arasında yer alan köprü yapımı, taşkın koruma ve Kösrelik göleti konularını ele aldık. Bu projelerin hayata geçirilmesi, ilçemizin altyapısının güçlendirilmesi ve halkımızın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Destekleri ve işbirliği için Sayın Şahin'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.