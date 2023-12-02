Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran ve Özel İdare Müdür Vekili Ergün Yalçın ile birlikte ziyaret ve incelemelerde bulunan Kaymakam Aydın, çalışmaları yakından takip ediyor.

Özel İdare Müdür Vekili Ergün Yalçın ile birlide Yenipazar beldesi Eğlence Mahallesin yol çalışmalarını inceleyen Kaymakam Aydın, daha sonra Belediye Başkanı Menderes Baran ile birlikte Aldridge Madencilik şantiyesini ziyaret etti.

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Aydın, Özel İdare Müdür Vekili Ergün Yalçın ile birlikte Yenipazar beldesi Eğlence Mahallesini ziyaret etti.

Yapılan 10 kilometrelik yolun bakım onarım çalışmasını yerinde denetleyen Aydın, çalışmalar hakkında bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini aldı.

ŞANTİYEYE ZİYARET

Aydın yol çalışmalarını inceledikten sonra, Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran ile birlikte Eğlence Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Aldridge Madencilik şantiyesini ziyaret ederek maden işletme firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.