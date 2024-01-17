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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2023 yılı sonu değerlendirme raporunda, inşaat sektöründe çalışacak nitelikli eleman bulmanın giderek zorlaştığına vurgu yaptı.

Rapora göre, demirci, kalıpçı, iş makinesi operatörü gibi 'mavi yaka' olarak adlandırılan orta kademe elemanlar konusunda sektörün karşılaştığı zorluklar belirtilirken, bu durumun ücretleri etkilediği ifade edildi. TMB raporuna göre, yılsonunda bu sektörde çalışanların aylık ücretleri 150 bin TL'ye kadar yükseldi.

İnşaat sektöründeki talep artışı, nitelikli eleman bulma konusundaki zorlukları beraberinde getiriyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği'nin raporu, sektördeki 'mavi yaka' elemanların değerini artırdığını ve bu doğrultuda ücretlerin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Yılsonu rakamlarına göre, demirci, kalıpçı ve iş makinesi operatörü gibi orta kademe elemanlara duyulan ihtiyaç, sektördeki ücret seviyelerini 150 bin TL'ye kadar çıkarmış durumda. Bu gelişmeler, Yozgat bölgesinde inşaat sektöründe çalışmayı düşünen iş arayanlar için çeşitli fırsatlar sunabilir.