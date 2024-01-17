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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kritik Kabine Toplantısı sonrasında, emeklilere yönelik beklenen açıklama geldi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldığını duyurarak emeklileri sevindirdi. Peki, 2024 emeklilerin kök maaşlarına yapılan bu zam sonrasında ne kadar artış yaşandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından emekliler, yeni kök maaşlarını hesaplamaya başladı. Yapılan yüzde 42,6'lık zam sonrasında, emekli maaşlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu zam kararıyla birlikte en düşük emekli maaşı da belirlendi.

2024 emekli maaşlarına yapılan yüzde 42,60'lık zam sonrasında en düşük emekli maaşı, yüzde 33,33 oranında artışla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseldi. Erdoğan, yeni zamın Temmuz ayında yürürlüğe gireceğini belirtirken, memur zammıyla emekli zammının eşitleneceğini ifade etti.

Yapılan zam sonrasında kök maaşları şu şekilde güncellendi:

Kök maaşı 4,500 TL olan bir emeklinin yeni kök maaşı 6,673 TL'ye yükseldi.

Ayrıca, Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme tarihleri de belirlendi. Tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen ödeme takvimine göre, emekli maaşlarını alanlar belirli günlerde ödemelerini alacaklar.

Bu gelişmelerle birlikte emekliler, bekledikleri ek zam müjdesini almış oldu.